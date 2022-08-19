***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









ıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İhraççı Derecelendirme Notunda GüncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 266.385.965Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.08.2022Vade (Gün Sayısı) 73Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2200Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,9576Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB82261Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 06.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 07.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 266.385.965İhraç Fiyatı 0,95951Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.08.2022Kayıt Tarihi 18.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 266.385.965Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 06 Haziran 2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 07 Haziran 2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB82261 ISIN kodlu 73 gün vadeli 266.385.965 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (19.08.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057145BIST