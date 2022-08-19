***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB82253 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İhraççı Derecelendirme Notunda GüncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 272.272.060Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.08.2022Vade (Gün Sayısı) 74Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3184Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,1865Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB82253Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 03.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 03.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 06.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 272.272.060İhraç Fiyatı 0,9586Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.08.2022Kayıt Tarihi 18.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 272.272.060Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 06 Haziran 2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 06 Haziran 2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB82253 ISIN kodlu 74 gün vadeli 272.272.060 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (19.08.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057146BIST