***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB82238 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildir Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt 26.08.2022Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,8521Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,6804Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB82238Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021Ödeme Türü ihi 25.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 600.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu 92 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (26.08.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058570BIST