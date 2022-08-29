***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.08.2022 16:56
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 23.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü
17:113.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 23,50
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
17:1118,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
17:1118,2237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1264
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
17:111.019,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.019,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.019,97
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ADEL
|33,54
|38.545.423
|% 9,97
|
|DYOBY
|18,64
|65.168.206
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.144.356
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.957.503.613
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.645.903
|% 9,91
|
|MTRKS
|65,15
|4.649.801
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.511.495
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.533.819
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,65
|5.477.264.154
|% 4,20
|
|THYAO
|70,45
|5.330.172.617
|% 1,08
|
|YKBNK
|7,00
|3.496.811.470
|% 0,00
|
|HALKB
|7,80
|3.161.590.211
|% 9,40
|
|GARAN
|24,80
|3.030.351.129
|% -0,80
|
|YKBNK
|7,00
|3.496.811.470
|% 0,00
|
|HALKB
|7,80
|3.161.590.211
|% 9,40
|
|PETKM
|13,65
|5.477.264.154
|% 4,20
|
|ISCTR
|7,97
|2.639.647.557
|% 3,10
|
|EKGYO
|3,98
|1.296.718.621
|% 0,51
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1813
|18,1903
|% 0,14
|
|Euro
|18,2224
|18,2237
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,2750
|21,3817
|% 0,06
|
|Frank
|18,7351
|18,8479
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8274
|4,8516
|% 0,14
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,59
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.829
|6.883
|-48,00
|
|Yarım
|3.328
|3.365
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|-0,01
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26OSMEN
Yüzde 6.01 oranında artışla 34.58 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 665 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.03 ) 3, 465
-
17:24XU100
Endeks 3, 170 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 54, 108.00 milyon TL de
-
17:24CRDFA
Yüzde 4.33 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 458, 384 adet işlem
-
17:23GRSEL
Yüzde 8.06 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 369, 461 adet işlem