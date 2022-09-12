***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil 20. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Rating notu güncellemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 23.08.2017İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 06.09.2027Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı OTHREk Getiri 350 baz puanSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSVKFB92719Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.09.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2017Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 18.09.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 525.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 40Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.12.2017 18.319.350 Evet2 19.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 3,9469 15,8308 16,7966 20.721.225 Evet3 18.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 4,0408 16,2076 17,2205 21.214.200 Evet4 17.09.2018 14.09.2018 17.09.2018 4,7569 19,08 20,4905 24.973.725 14.12.2018 17.12.2018 6,6168 26,5397 29,3027 34.738.200 Evet6 18.03.2019 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 24,833 29.849.925 Evet9 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 4,5559 18,2737 19,5657 23.918.475 Evet10 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 3,8009 15,2454 16,1402 19.954.725 Evet11 15.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 3,6726 14,7308 15,5655 19.281.150 Evet12 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 3,4655 13,9001 14,6423 18.193.875 Evet13 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 4,0914 16,4106 17,4494 21.479.850 Evet14 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 4,145 16,6255 17,6922 21.761.250 Evet15 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021 4,417 17,7165 18,9299 23.189.250 Evet16 13.09.2021 10.09.2021 13.09.2021 5,3173 21,3276 23,0966 27.915.825 Evet17 13.12.2021 10.12.2021 13.12.2021 5,0252 20,156 21,7329 26.382.300 Evet18 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 6,0838 24,4021 26,7296 31.939.950 Evet19 13.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 6,9906 28,0392 31,1309 36.700.650 Evet20 12.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 6,5683 26,3454 29,0672 34.483.575 Evet21 12.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 3,7529 15,0528 15,924922 13.03.2023 10.03.2023 13.03.202323 12.06.2023 09.06.2023 12.06.202324 11.09.2023 08.09.2023 11.09.202325 11.12.2023 08.12.2023 11.12.202326 11.03.2024 08.03.2024 11.03.202427 10.06.2024 07.06.2024 10.06.202428 09.09.2024 06.09.2024 09.09.202429 09.12.2024 06.12.2024 09.12.202430 10.03.2025 07.03.2025 10.03.202531 10.06.2025 09.06.2025 10.06.202532 08.09.2025 05.09.2025 08.09.202533 08.12.2025 05.12.2025 08.12.202534 09.03.2026 06.03.2026 09.03.202635 08.06.2026 05.06.2026 08.06.202636 07.09.2026 04.09.2026 07.09.202637 07.12.2026 04.12.2026 07.12.202638 08.03.2027 05.03.2027 08.03.202739 07.06.2027 04.06.2027 07.06.202740 06.09.2027 03.09.2027 06.09.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 14.08.2017, 15.08.2017, 25.08.2017, 18.09.2017 ve 20.09.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli ve yılda dört faiz ödemeli 525.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin 20. kupon ödemesi bugün (12.09.2022) gerçekleştirilmiştir. Bankamızca ödemesi gerçekleştirilecek olan bir sonraki dönem kupon oranı %3,7529 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062366BIST