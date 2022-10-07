***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBE2214 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni düzeltme nedeni yokturYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.10.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 4,6986Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,6506Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFBE2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 27.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 01.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 123.391.821İhraç Fiyatı 0,95512Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.10.2022Kayıt Tarihi 06.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 123.391.821Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 30 Haziran 2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 27-28-29 Haziran 2022 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE2214 ISIN kodlu 98 gün vadeli 123.391.821 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (07.10.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068996BIST