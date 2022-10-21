***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.10.2022 17:25
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFBE2222 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Rating not güncellemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 23.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,1082
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,8467
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBE2222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.06.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 21.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 376.000.000
İhraç Fiyatı 0,94243
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.10.2022
Kayıt Tarihi 20.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 376.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Reference: VakıfBank Public Disclosure Dated July 22, 2022 The Bank bond, amounting TL 376,000,000 issued on July 22, 2022 with 91 days maturity, ISIN code of which is TRFVKFBE2222 matured as of today (21.10.2022) and they are redeemed. According to CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073319
BIST