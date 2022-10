***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBE2222 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Rating not güncellemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 23.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.10.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,1082Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,8467Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBE2222Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 21.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 22.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 376.000.000İhraç Fiyatı 0,94243Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.10.2022Kayıt Tarihi 20.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 376.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarReference: VakıfBank Public Disclosure Dated July 22, 2022 The Bank bond, amounting TL 376,000,000 issued on July 22, 2022 with 91 days maturity, ISIN code of which is TRFVKFBE2222 matured as of today (21.10.2022) and they are redeemed. According to CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073319BIST