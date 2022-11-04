***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBK2232 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 23.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.11.2022Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 3,7899Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,8898Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBK2232Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 08.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 09.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.515.739İhraç Fiyatı 0,96349Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.11.2022Kayıt Tarihi 03.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 41.515.739Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 09 Ağustos 2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 09 Ağustos 2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK2232 ISIN kodlu 87 gün vadeli 41.515.739 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.11.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076890BIST