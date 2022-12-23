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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.12.2022 17:02
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild

22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
18 22.03.2024 21.03.2024 22.03.2024
19 21.06.2024 20.06.2024 21.06.2024
20 20.09.2024 19.09.2024 20.09.2024
21 20.12.2024 19.12.2024 20.12.2024
22 21.03.2025 20.03.2025 21.03.2025
23 20.06.2025 19.06.2025 20.06.2025
24 19.09.2025 18.09.2025 19.09.2025
25 19.12.2025 18.12.2025 19.12.2025
26 20.03.2026 19.03.2026 20.03.2026
27 19.06.2026 18.06.2026 19.06.2026
28 18.09.2026 17.09.2026 18.09.2026
29 18.12.2026 17.12.2026 18.12.2026
30 19.03.2027 18.03.2027 19.03.2027
31 18.06.2027 17.06.2027 18.06.2027
32 17.09.2027 16.09.2027 17.09.2027
33 17.12.2027 16.12.2027 17.12.2027
34 17.03.2028 16.03.2028 17.03.2028
35 16.06.2028 15.06.2028 16.06.2028
36 15.09.2028 14.09.2028 15.09.2028
37 15.12.2028 14.12.2028 15.12.2028
38 16.03.2029 15.03.2029 16.03.2029
39 15.06.2029 14.06.2029 15.06.2029
40 14.09.2029 13.09.2029 14.09.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2029 13.09.2029 14.09.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 04.09.2019, 06.09.2019, 13.09.2019 ve 25.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli, 725.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvilin 14. kupon oranı %3,1100 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089489


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