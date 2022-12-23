***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









22.12.2023 21.12.2023 22.12.202318 22.03.2024 21.03.2024 22.03.202419 21.06.2024 20.06.2024 21.06.202420 20.09.2024 19.09.2024 20.09.202421 20.12.2024 19.12.2024 20.12.202422 21.03.2025 20.03.2025 21.03.202523 20.06.2025 19.06.2025 20.06.202524 19.09.2025 18.09.2025 19.09.202525 19.12.2025 18.12.2025 19.12.202526 20.03.2026 19.03.2026 20.03.202627 19.06.2026 18.06.2026 19.06.202628 18.09.2026 17.09.2026 18.09.202629 18.12.2026 17.12.2026 18.12.202630 19.03.2027 18.03.2027 19.03.202731 18.06.2027 17.06.2027 18.06.202732 17.09.2027 16.09.2027 17.09.202733 17.12.2027 16.12.2027 17.12.202734 17.03.2028 16.03.2028 17.03.202835 16.06.2028 15.06.2028 16.06.202836 15.09.2028 14.09.2028 15.09.202837 15.12.2028 14.12.2028 15.12.202838 16.03.2029 15.03.2029 16.03.202939 15.06.2029 14.06.2029 15.06.202940 14.09.2029 13.09.2029 14.09.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2029 13.09.2029 14.09.2029* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 04.09.2019, 06.09.2019, 13.09.2019 ve 25.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli, 725.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvilin 14. kupon oranı %3,1100 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089489BIST