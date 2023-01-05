***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.01.2023 16:51
ürü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 4,1137
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,5503
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB42323
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.12.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 02.01.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2023
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 97.812.093
İhraç Fiyatı 0,96049
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.04.2023
Kayıt Tarihi 06.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 97.812.093
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi : 29.12.2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 07.04.2023 vadeli 91 günlük 200 Milyon TL nominal değerli VakıfBank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 02-03-04 Ocak 2023 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 02-03-04 Ocak 2023 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen VakıfBank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094193
BIST