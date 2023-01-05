***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









ürü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 4,1137Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,5503Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB42323Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.12.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 02.01.2023Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2023Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 06.01.2023Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 97.812.093İhraç Fiyatı 0,96049Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.04.2023Kayıt Tarihi 06.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 97.812.093Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi : 29.12.2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 07.04.2023 vadeli 91 günlük 200 Milyon TL nominal değerli VakıfBank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 02-03-04 Ocak 2023 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 02-03-04 Ocak 2023 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen VakıfBank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094193BIST