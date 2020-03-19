***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Alım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat istikrarının sağlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 100.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarD Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,42 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,43 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 300.000 0,012 4,44 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 400.000 0,016 4,45 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,46 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,47 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 500.000 0,02 4,48 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 673.316 0,027 4,49 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 3.950.000 0,158 4,5 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 150.566 0,006 4,52 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 500.000 0,02 4,53 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 50.000 0,002 4,54 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 2.300.000 0,092 4,55 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 160.078 0,006 4,59 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 29.784 0,001 4,44 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 70.216 0,004 4,55 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 23.638 0,001 4,56 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 16.372 0,001 4,57 -D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 41.990 0,002 4,58 -Ek Açıklamalarİlgi: 17 Mart 2020 tarihli özel durum açıklamamız,İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulunun kararıyla, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 100.000.000 nominal adete ve azami 500.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören "D" grubu halka açık paylarının geri alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.Bu kapsamda 4,44 TL – 4,58 TL fiyat aralığında 300.000 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830862BIST