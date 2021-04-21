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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

21.04.2021 18:34



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat istikrarının sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 100.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,42 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,43 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 300.000 0,012 4,44 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 400.000 0,016 4,45 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,46 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,47 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 500.000 0,02 4,48 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 673.316 0,027 4,49 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 3.950.000 0,158 4,5 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 150.566 0,006 4,52 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 500.000 0,02 4,53 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 50.000 0,002 4,54 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 2.300.000 0,092 4,55 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 160.078 0,006 4,59 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 29.784 0,001 4,44 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 70.216 0,003 4,45 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 26.655 0,001 4,54 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 91.345 0,004 4,55 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 23.638 0,001 4,56 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 16.372 0,001 4,57 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 41.990 0,002 4,58 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 29.07.2020 4.313.491 0,11 4,44
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 29.07.2020 2.000.000 0,051 4,43
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 29.07.2020 186.409 0,005 4,42
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.04.2021 3.423.313 0,088 3,35
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.04.2021 76.687 0,002 3,34

Ek Açıklamalar
İlgi: 17 Mart 2020 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulunun kararıyla, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 100.000.000 nominal adete ve azami 500.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören "D" grubu halka açık paylarının geri alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda 3,34 TL – 3,35 TL fiyat aralığında 3.500.000 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930282


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