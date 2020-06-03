***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2020 19:38
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşmenin Değişikliği SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 3.905.622.489,96
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 630.596.722,627 1.405.622.489,96 222,90355 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.500.000.000 1.405.622.489,960 56,22489
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık Fonu
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadili Kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
Söz konusu başvurumuz 3 Haziran 2020 tarihinde onaylanmış olup esas sözleşme değişiklik metnimiz ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Incorporation.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848886
BIST