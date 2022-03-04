***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2022 18:15
Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık Fonu
Ek Açıklamalar
İlgi: 04.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Sermaye Artırım İşlemine ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda toptan alış satış işleminin 09.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 04.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007431
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1099
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0659
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5033
18:05895,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 16,37
|Açılış
|: 895,54
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,41
|2.582.204
|% 41,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1731
|14,1983
|% 0,60
|
|Euro
|15,4988
|15,5548
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,7364
|18,8303
|% -0,18
|
|Frank
|15,4202
|15,5131
|% 0,77
|
|Riyal
|3,7809
|3,7998
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|21,80
|
|Altın Gr.
|895
|896
|16,35
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,18
|
Seans Raporu
18:05
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