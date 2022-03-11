***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2022 18:17
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 3.905.622.489,96
Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.111.364.116,754
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 2.036.219.212,587 3.205.741.626,794 157,43597 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 3.905.622.489,96 3.205.741.626,794 82,08017
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık Fonu
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
09.03.2022 tarihli açıklamamızda Bankamız sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli Toplantısı'nda, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadil edilmesine, tadil metninin onaylanması için SPK ve BDDK'ya başvurulmasına ve SPK ve BDDK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin tescil ve ilan edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009618
BIST