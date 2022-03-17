***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşmenin Değişikliği SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 3.905.622.489,96Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.111.364.116,754Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 2.036.219.212,587 3.205.741.626,794 157,43597 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 3.905.622.489,96 3.205.741.626,794 82,08017Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık FonuBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.03.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.03.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalarİlgi: 15.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamızda Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadili Kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığı duyurulmuştu.Söz konusu başvurumuz 17 Mart 2022 tarihinde onaylanmış olup esas sözleşme değişiklik metnimiz ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği TR.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Değişikliği ENG.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011176BIST