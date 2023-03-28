***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç belgesinin Onaylanması için SPK'ya başvurulması ve belirlenen pay satış fiyatı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.111.364.116,754Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.915.921.522,538Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 5.241.960.839,381 2.804.557.405,784 53,50206 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.111.364.116,754 2.804.557.405,784 39,43768Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi TÜRKİYE VARLIK FONUEk Açıklamalarİlgi: 28.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız,İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 28.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu.Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1 TL nominal değerli pay için 11,41 olarak belirlenmiş olup, sermaye artırımı sonucunda çıkarılmış sermaye 7.111.364.116,75.-TL'den 9.915.921.522,54.-TL'ye çıkacaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128454BIST