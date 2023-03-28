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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2023 16:23
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli ve Nakdi Sermaye Artırımı İşlemleri ile ilgili Borsa İstanbul A.Ş.'ye Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.111.364.116,754
Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.915.921.522,538

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 5.241.960.839,381 2.804.557.405,784 53,50206 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.111.364.116,754 2.804.557.405,784 39,43768

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi TÜRKİYE VARLIK FONU

Ek Açıklamalar
İlgi: 28.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Sermaye Artırım İşlemine ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu.
Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 28.03.2023 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'dan alınan 28.03.2023 tarihli yazıda başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın %20 marj üzerinden işlem fiyatı 11.41-TL olarak belirlenmiştir.
Satılacak nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir". Söz konusu payların takası pay piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
Bu kapsamda toptan alış satış işleminin 29.03.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 28.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128547


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