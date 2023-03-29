***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırım İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.111.364.116,754Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.915.921.522,538Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 5.241.960.839,381 2.804.557.405,784 53,50206 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.111.364.116,754 2.804.557.405,784 39,43768Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi TÜRKİYE VARLIK FONUEk Açıklamalarİlgi: 28.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Tahsisli ve Nakdi Sermaye Artırımı İşlemleri ile ilgili Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulduğu duyurulmuştu.Bankamızca ihraç edilen 2.804.557.405,78-TL nominal değerdeki paylar, 1 TL nominal değerli pay için 11,41 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 32.000.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 29.03.2023 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Türkiye Varlık Fonu'na satılmış olup sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129498BIST