***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2023 18:17
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırım İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.111.364.116,754
Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.915.921.522,538
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 5.241.960.839,381 2.804.557.405,784 53,50206 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.111.364.116,754 2.804.557.405,784 39,43768
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi TÜRKİYE VARLIK FONU
Ek Açıklamalar
İlgi: 28.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Tahsisli ve Nakdi Sermaye Artırımı İşlemleri ile ilgili Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulduğu duyurulmuştu.
Bankamızca ihraç edilen 2.804.557.405,78-TL nominal değerdeki paylar, 1 TL nominal değerli pay için 11,41 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 32.000.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 29.03.2023 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Türkiye Varlık Fonu'na satılmış olup sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129498
BIST