***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.04.2023 12:39
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Nedeniyle SPK'ya Başvuru Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.111.364.116,754
Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.915.921.522,538
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 5.241.960.839,381 2.804.557.405,784 53,50206 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.111.364.116,754 2.804.557.405,784 39,43768
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi TÜRKİYE VARLIK FONU
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
İlgi: 31.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadil edilmesine, tadil metninin onaylanması için SPK ve BDDK'ya başvurulmasına ve ilgili kurumların uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin tescil ve ilan edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda söz konusu esas sözleşme değişikliğinin onaylanması amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasa Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Karşılaştırmalı Metin - 2023 - Türkçe.pdf
EK: 2 Karşılaştırmalı Metin - 2023 - İngilizce.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130929
BIST