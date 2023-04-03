***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Nedeniyle SPK'ya Başvuru Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.111.364.116,754Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.915.921.522,538Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 5.241.960.839,381 2.804.557.405,784 53,50206 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.111.364.116,754 2.804.557.405,784 39,43768Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi TÜRKİYE VARLIK FONUBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalarİlgi: 31.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadil edilmesine, tadil metninin onaylanması için SPK ve BDDK'ya başvurulmasına ve ilgili kurumların uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin tescil ve ilan edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.Bu kapsamda söz konusu esas sözleşme değişikliğinin onaylanması amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasa Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Karşılaştırmalı Metin - 2023 - Türkçe.pdfEK: 2 Karşılaştırmalı Metin - 2023 - İngilizce.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130929BIST