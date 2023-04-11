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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2023 16:04
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.111.364.116,754
Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.915.921.522,538

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 5.241.960.839,381 2.804.557.405,784 53,50206 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.111.364.116,754 2.804.557.405,784 39,43768

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi TÜRKİYE VARLIK FONU

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.04.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadil kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
Söz konusu başvurumuz 11 Nisan 2023 tarihinde onaylanmış olup esas sözleşme değişiklik metnimiz ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Karşılaştırmalı Metin - 2023 - İngilizce.pdf
EK: 2 12-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. sermaye ilişkin madde.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136356


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