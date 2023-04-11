***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.111.364.116,754Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.915.921.522,538Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 5.241.960.839,381 2.804.557.405,784 53,50206 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.111.364.116,754 2.804.557.405,784 39,43768Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi TÜRKİYE VARLIK FONUBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalarİlgi: 03.04.2023 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamızda Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadil kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığı duyurulmuştu.Söz konusu başvurumuz 11 Nisan 2023 tarihinde onaylanmış olup esas sözleşme değişiklik metnimiz ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Karşılaştırmalı Metin - 2023 - İngilizce.pdfEK: 2 12-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. sermaye ilişkin madde.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136356BIST