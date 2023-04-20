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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2023 10:48
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.111.364.116,754
Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.915.921.522,538

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 1.075.058.639,562
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 390.264.578,716
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 404.080.059,095
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 5.241.960.839,381 2.804.557.405,784 53,50206 D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.111.364.116,754 2.804.557.405,784 39,43768

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi TÜRKİYE VARLIK FONU

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.04.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 19.04.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 12.04.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadil kararı kapsamında söz konusu değişikliğin SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu.
Bankamızın sermayeye ilişkin değişen Esas Sözleşme maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 13-Ek-1 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. sermaye ilişkin madde.pdf
EK: 2 13-Ek-2 Karşılaştırmalı Metin - 2023 - İngilizce.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140266


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