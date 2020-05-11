***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.05.2020 21:47
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, beher nominal değeri 0,01 TL olan paylardan oluşan 2.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7.000.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde artırılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2020 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844258
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
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|Önceki Kapanış
|: 97.845
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98.641
En Düşük
97.792
18:057,0758
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:057,6619
En Yüksek
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|: -0,29%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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18:05386,05
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|Değişim
|: -0,51%
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|Açılış
|: 386,05
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|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7048
|8,7484
|% -0,67
|
|Frank
|7,2490
|7,2927
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8787
|1,8881
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-5,32
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.538
|-30,90
|
|Tam
|2.557
|2.604
|-31,70
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,50
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,11
|30,11
|-0,86
|