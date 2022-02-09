***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, beher nominal değeri 0,01.- TL olan paylardan oluşan 3.905.622.489,96-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 13.400.000.000,00- TL satış hasılatı elde edilecek şekilde artırılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 9 Şubat 2022 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000739BIST