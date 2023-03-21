***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
21.03.2023 19:29
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, beher nominal değeri 0,01 TL olan paylardan oluşan 7.111.364.116,75.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 32.000.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde artırılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21 Mart 2023 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126867
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0436
En Düşük
18,9338
17:5920,5220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1739
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.184,41
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -25,24
|Açılış
|: 1.184,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.184,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0226
|19,0324
|% 0,15
|
|Euro
|20,4853
|20,5209
|% 0,85
|
|Sterlin
|23,1555
|23,2716
|% -0,50
|
|Frank
|20,5317
|20,6554
|% 0,74
|
|Riyal
|5,0483
|5,0736
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-42,53
|
|Altın Gr.
|1.186
|1.186
|-23,22
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.025
|8.118
|-124,00
|
|Yarım
|3.934
|3.972
|-61,00
|
|Çeyrek
|1.967
|1.986
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,63
|13,65
|-0,14
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|1,37
|
Seans Raporu
17:59
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17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
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17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM