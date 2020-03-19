***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK 600.000.000,00 26.235.000,00 TRY 4,37 İŞTİRAKKIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. BANKACILIK 70.000.000,00 10.500.000,00 TRY 15,00 İŞTİRAKTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK 2.800.000.000,00 234.569.487,92 TRY 8,38 İŞTİRAKTASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. TASFİYE SÜRECİNDE 500.000,00 410.000,00 USD 82,00