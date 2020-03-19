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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.03.2020 17:48
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK 600.000.000,00 26.235.000,00 TRY 4,37 İŞTİRAK
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. BANKACILIK 70.000.000,00 10.500.000,00 TRY 15,00 İŞTİRAK
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK 2.800.000.000,00 234.569.487,92 TRY 8,38 İŞTİRAK
TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. TASFİYE SÜRECİNDE 500.000,00 410.000,00 USD 82,00



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 31.780,30 1.105.244 % 10,00  
ISFIN 2,86 211.296.427 % 10,00  
ISGSY 3,08 38.562.301 % 10,00  
MRSHL 35,20 525.321 % 10,00  
TUKAS 8,80 524.452 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6126 7,6508 % 1,32  
Frank 6,6120 6,6518 % -0,81  
Riyal 1,7351 1,7438 % 0,86  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.478 -8,69  
Altın Gr. 310 311 0,85  
Cumhuriyet 2.072 2.104 -13,00  
Tam 2.055 2.107 -23,75  
Yarım 993 1.019 -11,49  
Çeyrek 498 510 -5,75  
Gümüş.Ons 12,11 12,14 0,15  
Gümüş Gr. 2,54 2,55 0,05  
B. Petrol 27,91 27,91 3,03  
Seans Raporu
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