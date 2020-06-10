***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2020 19:13
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Murahhas Üye Bankacı 27.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Başkan TSKB AŞ. - YK Üyesi 0 A Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi
ABDÜLKADİR AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bürokrat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. YK Başkanı 0 A Grubu Bağımsız Üye Değil - -
ŞAHAP KAVCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 13.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkanı 0 A Grubu Bağımsız Üye - Değerlendirildi Kredi Komitesi üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ADNAN ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 28.10.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. - YK Başkan Vekili, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Bakan Yardımcısı 0 B Grubu Bağımsız Üye Değil - Ücretlendirme Komitesi
ŞAHİN UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ YK Başkanı 0 C Grubu Bağımsız Üye Değil - Ücretlendirme Komitesi
DİLEK YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.YK Başkan Vekili 0 C Grubu Bağımsız Üye - Değerlendirildi Ücretlendirme Komitesi - Kredi Komitesi Yedek Üyesi
SERDAR TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ YK Başkanı 0 D Grubu Bağımsız Üye - Değerlendirildi Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Üyesi
CEMİL RAGIP ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 13.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ekomi ve Finans Sisteminden Sorumlu Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı 0 Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek Üyesi
SADIK YAKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ YK Başkan Vekili 0 Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Genel Müdür Bankacı Başkan, Genel Müdür Yrd. TSKB AŞ - YK üyesi
METİN RECEP ZAFER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. - YK Başkanı
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Finansal Kiralama AŞ - YK Üyesi
HÜSEYİN UĞUR BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Taksim Otelcilik A.Ş. - YK Başkanı
ŞUAYYİP İLBİLGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya) -YK Başkan Vekili
MİKAİL HIDIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Kredi Garanti Fonu A.Ş .- YK Üyesi, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ. - YK Üyesi
ALAATTİN ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü,Müdür Vakıf Faktoring AŞ - YK Başkanı
HAZIM AKYOL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Finansal Kiralama AŞ - YK Başkanı
FERKAN MERDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya)- YK Üyesi, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ.-YK Başkan Vekili, Bankalararası Kart Merkezi AŞ.-YK Üyesi
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan,Müdür Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ - YK Başkan Vekili
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK 600.000.000,00 26.235.000,00 TRY 4,37 İŞTİRAK
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. BANKACILIK 70.000.000,00 10.500.000,00 TRY 15,00 İŞTİRAK
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK 2.800.000.000,00 234.569.487,92 TRY 8,38 İŞTİRAK
TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. TASFİYE SÜRECİNDE 500.000,00 410.000,00 USD 82,00 İŞTİRAK
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG BANKACILIK 100.000.000,00 100.000.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş. İMALAT SANAYİİ 147.052.860,85 14.604.148,58 TRY 9,93 İŞTİRAK
İZMİR ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. TURİZM 120.000,00 6.000,00 TRY 5,00 İŞTİRAK
TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. TURİZM 334.256.686,59 170.474.252,73 TRY 51,00 BAĞLI ORTAKLIK
BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER TİCARİ 177.492.990,00 8.430.932,92 TRY 4,75 İŞTİRAK
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş DİĞER TİCARİ 7.425.000,00 675.000,00 TRY 9,09 İŞTİRAK
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. DİĞER MALİ 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,49 İŞTİRAK
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 175.000.000,00 102.746.345,41 TRY 58,71 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş. DİĞER TİCARİ 30.241.438,80 26.301.685,17 TRY 86,97 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DİĞER MALİ 20.000.000,00 3.473.357,35 TRY 17,37 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 460.000.000,00 210.288.559,20 TRY 45,71 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 75.000.000,00 74.437.500,00 TRY 99,25 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. DİĞER MALİ 170.000.000,00 133.267.857,00 TRY 78,39 BAĞLI ORTAKLIK
GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. DİĞER TİCARİ 30.000.000,00 21.059,27 TRY 0,07 İŞTİRAK
VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. DİĞER TİCARİ 30.000.000,00 29.142.860,00 TRY 97,14 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş. ENERJİ 85.000.223,35 55.675.000,00 TRY 65,50 BAĞLI ORTAKLIK
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI AŞ DİĞER TİCARİ 50.000.000,00 1.500.000,00 TRY 3,0 İŞTİRAK
PLATFORM ORTAK KARTLI SİSTEMLER A.Ş. DİĞER TİCARİ 21.000.000,00 4.200.000,00 TRY 20,00 İŞTİRAK
JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ DİĞER TİCARİ 1.000.000,00 28.599,00 TRY 2,86 İŞTİRAK
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI AŞ DİĞER TİCARİ 26.000.000,00 8.665.800,00 TRY 33,33 İŞTİRAK
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞ DİĞER TİCARİ 10.000.000,00 833.334,00 TRY 8,33 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850564
BIST