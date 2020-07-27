***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2020 16:49
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.11.2005 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası / Yıldız Pazar
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 01.11.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 05.12.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 04.05.2016 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 27.10.2016 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil 30.05.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 19.09.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 14.12.2017 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil 30.01.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 28.03.2019 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurt Dışı) 05.02.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 24.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 25.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 26.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 12.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 13.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 12.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 12.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 15.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 13.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 28.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya Tahvil 25000000000 TRY Yurtiçi 08.08.2019 08.08.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı 5000000000 TRY Yurtiçi 12.09.2019 12.09.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Bono ve/veya Tahvil 30000000000 TRY Yurtiçi 23.07.2020 23.07.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 1000000000 EUR Yurtdışı 07.11.2019 07.11.2020 Yurtdışı Satış
Orta Vadeli Tahvil Programı 5000000000 USD Yurtdışı 09.01.2020 09.01.2021 Yurtdışı Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Genel Müdür Bankacı Başkan, Genel Müdür Yrd. TSKB AŞ - YK üyesi
METİN RECEP ZAFER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. - YK Başkanı
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Finansal Kiralama AŞ - YK Üyesi
HÜSEYİN UĞUR BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Taksim Otelcilik A.Ş. - YK Başkanı
ŞUAYYİP İLBİLGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya) -YK Başkan Vekili
MİKAİL HIDIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Kredi Garanti Fonu A.Ş .- YK Üyesi, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ. - YK Üyesi
ALAATTİN ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü,Müdür Vakıf Faktoring AŞ - YK Başkanı
HAZIM AKYOL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Finansal Kiralama AŞ - YK Başkanı
FERKAN MERDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya)- YK Üyesi, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ.-YK Başkan Vekili, Bankalararası Kart Merkezi AŞ.-YK Üyesi
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ - YK Başkan Vekili
ARİF ÇOKÇETİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862073
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