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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2020 17:51
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Genel Müdür Bankacı Başkan, Genel Müdür Yrd. TSKB AŞ - YK üyesi
METİN RECEP ZAFER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. - YK Başkanı
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Faktoring AŞ - YK Başkanı
HÜSEYİN UĞUR BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Taksim Otelcilik A.Ş. - YK Başkanı
ŞUAYYİP İLBİLGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya) -YK Başkan Vekili
MİKAİL HIDIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Kredi Garanti Fonu A.Ş .- YK Üyesi, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. - YK Başkanı
ALAATTİN ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü,Müdür Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ - YK Başkanı
HAZIM AKYOL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Finansal Kiralama AŞ - YK Başkanı
FERKAN MERDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya)- YK Üyesi, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ.-YK Başkan Vekili, Bankalararası Kart Merkezi AŞ.-YK Üyesi
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ - YK Başkanı
ARİF ÇOKÇETİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan KKB Kredi Kayıt Bürosu AŞ, Yönetim Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862102


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 387,20 468.523.667 % 10,00  
NUGYO 7,48 19.230.234 % 10,00  
PKENT 717,30 291.224 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.728.213 % 10,00  
ISBIR 1.484,20 2.708.144 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8283 8,8726 % 1,06  
Frank 7,4455 7,4904 % 0,50  
Riyal 1,8290 1,8382 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 36,73  
Altın Gr. 428 428 9,58  
Cumhuriyet 2.799 2.827 103,50  
Tam 2.883 2.907 112,70  
Yarım 1.399 1.419 52,00  
Çeyrek 702 710 26,00  
Gümüş.Ons 24,36 24,39 1,61  
Gümüş Gr. 5,38 5,39 0,37  
B. Petrol 44,01 44,01 0,23  
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