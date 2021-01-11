***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.01.2021 17:18
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Tahan Başkan 28.08.2019 2167242661 Ali.TAHAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme 206963, 701118,601470
Zeynep Nihan Dincel Müdür 28.08.2019 2167242685 ZeynepNihan.DINCEL@vakifbank.com.tr
Ece Seda Yasan Uzman 01.10.2013 2167242688 EceSeda.YASAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211235, 602007
Yusuf Yılmaz Uzman 16.10.2014 2167242689 Yusuf.YILMAZ2@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 207711,601606,304600
Berna Selem Arslantaş Yetkili 12.05.2014 2167242690 BernaSelem.ARSLANTAS@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211264,602736
Mehmet Mümtaz Memik Memur 01.11.2017 2167242691 MehmetMumtaz.MEMIK@vakifbank.com.tr - -
Nagehan Yalmancı Uzman Yardımcısı 04.10.2018 2167242692 Nagehan.YALMANCI@vakifbank.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900458
BIST
17:091.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:097,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,1500
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:099,1423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1167
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:09443,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,59
|Açılış
|: 443,71
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KONYA
|1.324,40
|97.601.505
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|99.091.906
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|235.700.616
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.920.892
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.190.522
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,90
|3.152.443.149
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,50
|1.743.675.255
|% -1,57
|
|GARAN
|10,42
|1.113.286.123
|% -3,16
|
|SKBNK
|1,62
|1.094.528.831
|% 0,62
|
|TCELL
|16,88
|994.476.502
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,50
|1.743.675.255
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,62
|1.094.528.831
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,68
|577.124.081
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,36
|231.177.347
|% -2,86
|
|KARSN
|3,67
|598.372.044
|% 2,23
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5188
|7,5232
|% 2,03
|
|Euro
|9,1341
|9,1423
|% 1,29
|
|Sterlin
|10,0984
|10,1491
|% 1,28
|
|Frank
|8,3990
|8,4496
|% 1,25
|
|Riyal
|1,9971
|2,0071
|% 1,92
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:23TSGYO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 063 adet işlem
-
17:21GEDIK
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 13.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 406 adet işlem
-
17:20INDES
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 19.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 816 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, GUBRF
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 88 kaybederek (% -0.57 ) 1, 375