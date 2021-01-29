***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 18.11.2005 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası / Yıldız PazarTahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 01.11.2012 İngiltere Londra Borsası -Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 05.12.2012 İngiltere Londra Borsası -Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 04.05.2016 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurt Dışı) 27.10.2016 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil 30.05.2017 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 19.09.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 14.12.2017 İrlanda İrlanda BorsasıTahvil 30.01.2018 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurt Dışı) 28.03.2019 İrlanda İrlanda BorsasıTahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurt Dışı) 05.02.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 26.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 17.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 23.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 03.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 08.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 21.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 15.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 18.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 25.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906269BIST