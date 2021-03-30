***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Murahhas Üye Bankacı 27.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Başkan TSKB AŞ. - YK Üyesi 0 A Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi ÜyesiMUSTAFA SAYDAM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2021 Genel Müdür Yardımcısı 0 A Grubu Ücretlendirme KomitesiCEMİL RAGIP ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 13.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ekomi ve Finans Sisteminden Sorumlu Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı 0 Bağımsız Üye Değil - -ABDÜLKADİR AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - 0 A Grubu Bağımsız Üye - Kurumsal Yönetim KomitesiADNAN ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 28.10.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi YK Başkan Vekili, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Bakan Yardımcısı 0 B Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek Üyesi - Ücretlendirme KomitesiŞAHİN UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 C Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi ÜyesiDİLEK YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 C Grubu Bağımsız Üye - Denetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Kredi Komitesi Yedek ÜyesiSERDAR TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 D Grubu Bağımsız Üye - Denetim Komitesi, Kredi Komitesi ÜyesiSADIK YAKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - 0 Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Genel Müdür Bankacı Başkan, Genel Müdür Yrd. TSKB AŞ - YK üyesiMETİN RECEP ZAFER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı , JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.- Yönetim Kurulu ÜyesiMUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Faktoring AŞ - YK BaşkanıŞUAYYİP İLBİLGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya) -YK Başkan vekiliMİKAİL HIDIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. - YK BaşkanıALAATTİN ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü,Müdür Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. - YK BaşkanıHAZIM AKYOL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Finansal Kiralama AŞ - YK BaşkanıFERKAN MERDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya)- Yönetim Kurulu Başkanı, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ.-YK Başkan Vekili, Bankalararası Kart Merkezi AŞ.-YK ÜyesiMUHAMMED ONAY ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ - YK BaşkanıARİF ÇOKÇETİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan KKB Kredi Kayıt Bürosu AŞ- Yönetim Kurulu ÜyesiKADİR KARATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Taksim Otelcilik - Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921899BIST