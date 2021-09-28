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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2021 11:33



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Tahan Başkan 28.08.2019 2167242661 Ali.TAHAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme 206963, 701118,601470
Zeynep Nihan Dincel Müdür 28.08.2019 2167242685 ZeynepNihan.DINCEL@vakifbank.com.tr
Ece Seda Yasan Uzman 01.10.2013 2167242688 EceSeda.YASAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211235, 602007
Yusuf Yılmaz Uzman 16.10.2014 2167242689 Yusuf.YILMAZ2@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 207711,601606,304600
Berna Selem Arslantaş Yetkili 12.05.2014 2167242690 BernaSelem.ARSLANTAS@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211264,602736
Mehmet Mümtaz Memik Memur 01.11.2017 2167242691 MehmetMumtaz.MEMIK@vakifbank.com.tr - -
Nagehan Gerçeker Uzman Yardımcısı 04.10.2018 2167242692 Nagehan.GERCEKER@vakifbank.com.tr - -
Erden Önen Müdür Yardımcısı 01.04.2021 2167242637 Erden.ONEN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 917938,918004
Selda Kuleci Uzman Yardımcısı 27.09.2021 2167242693 Selda.KULECI@vakifbank.com.tr -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965475


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ERSU 4,62 30.925.464 % 10,00  
YEOTK 88,55 25.755.342 % 10,00  
ORCAY 19,05 3.625.825 % 9,99  
INVEO 114,60 3.498.967 % 9,98  
ASUZU 18,77 59.784.470 % 9,96  
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Riyal 2,3623 2,3741 % 0,80  
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Altın Gr. 495 495 -1,14  
Cumhuriyet 3.279 3.329 -21,00  
Tam 3.264 3.346 -20,75  
Yarım 1.578 1.619 -10,04  
Çeyrek 791 809 -5,02  
Gümüş.Ons 22,18 22,22 -0,43  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,08  
B. Petrol 79,28 79,28 0,56  
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