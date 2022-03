***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 1075058639.562 TRY 15,12 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 390264578.716 TRY 5,49 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorC Nama 1,00 TRY 404080059.095 TRY 5,68 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorD Nama 1,00 TRY 5241960839.381 TRY 73,71 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Murahhas Üye Bankacı 27.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Başkan TSKB AŞ. - YK Üyesi 0 A Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi ÜyesiMUSTAFA SAYDAM 26.03.2021 Genel Müdür Yardımcısı 0 A Grubu - Kredi KomitesiCEMİL RAGIP ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 13.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomi ve Finans Sisteminden Sorumlu Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı 0 - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek ÜyesiABDÜLKADİR AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - 0 A Grubu Bağımsız Üye - Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiADNAN ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 28.10.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi YK Başkan Vekili, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Bakan Yardımcısı 0 B Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek Üyesi - Ücretlendirme KomitesiŞAHİN UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 C Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi ÜyesiHAYDAR KEMAL KURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 25.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 C Grubu Bağımsız Üye - -MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 D Grubu Bağımsız Üye - -SADIK YAKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - 0 - Bağımsız Üye Değil - Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013251BIST