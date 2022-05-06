***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Genel Müdür Bankacı Başkan, Genel Müdür Yrd. TSKB AŞ - YK üyesiMETİN RECEP ZAFER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı , JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu BaşkanıMUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Faktoring AŞ - Yönetim Kurulu BaşkanıŞUAYYİP İLBİLGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya) -YK Başkan vekiliMİKAİL HIDIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ - Yönetim Kurulu BaşkanıALAATTİN ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü,Müdür Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı, Birleşik İpotek Finansmanı AŞ - Yönetim Kurulu Başkan VekiliHAZIM AKYOL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Finansal Kiralama AŞ - Yönetim Kurulu BaşkanıFERKAN MERDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıfbank International AG (Avusturya) - Yönetim Kurulu Başkanı, Bankalararası Kart Merkezi AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi, TROY Ödeme Yöntemi AŞ (BKM AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı) - Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ - Yönetim Kurulu Başkan VekiliMUHAMMED ONAY ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ - Yönetim Kurulu BaşkanıARİF ÇOKÇETİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan KKB Kredi Kayıt Bürosu AŞ - Yönetim Kurulu ÜyesiKADİR KARATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Taksim Otelcilik - Yönetim Kurulu BaşkanıMUSTAFA TURAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ - Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027404BIST