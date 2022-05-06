***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2022 19:58
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Genel Müdür Bankacı Başkan, Genel Müdür Yrd. TSKB AŞ - YK üyesi
METİN RECEP ZAFER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı , JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Faktoring AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
ŞUAYYİP İLBİLGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya) -YK Başkan vekili
MİKAİL HIDIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
ALAATTİN ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü,Müdür Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı, Birleşik İpotek Finansmanı AŞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HAZIM AKYOL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Finansal Kiralama AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
FERKAN MERDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıfbank International AG (Avusturya) - Yönetim Kurulu Başkanı, Bankalararası Kart Merkezi AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi, TROY Ödeme Yöntemi AŞ (BKM AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı) - Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
ARİF ÇOKÇETİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan KKB Kredi Kayıt Bürosu AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
KADİR KARATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Taksim Otelcilik - Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA TURAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027404
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