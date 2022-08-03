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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.08.2022 17:42
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Orta Vadeli Tahvil Programı 5000000000 USD Yurtdışı 30.12.2021 30.12.2022 Yurtdışı Satış
Bono ve/veya Tahvil 30000000000 TRY Yurtiçi 23.06.2022 23.06.2023 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051558


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 4,29 272.681.847 % 10,00  
DAGHL 24,86 22.530.537 % 10,00  
KRPLS 8,26 61.696.325 % 9,99  
KLMSN 14,31 48.351.149 % 9,99  
TMSN 59,45 556.631.860 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9331 17,9419 % 0,08  
Euro 18,3475 18,3876 % 0,80  
Sterlin 21,7156 21,8245 % 0,03  
Frank 18,6831 18,7957 % 0,52  
Riyal 4,7610 4,7849 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 24,11  
Altın Gr. 1.032 1.032 14,40  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.899 6.979 76,00  
Yarım 3.362 3.412 37,00  
Çeyrek 1.686 1.705 18,00  
Gümüş.Ons 20,14 20,17 0,09  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 0,05  
B. Petrol 93,69 93,69 -3,09  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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