***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.08.2022 14:55
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Tahan Başkan 28.08.2019 2167242695 Ali.TAHAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme 206963, 701118,601470
Zeynep Nihan Dincel Müdür 28.08.2019 2167242695 ZeynepNihan.DINCEL@vakifbank.com.tr
Ece Seda Yasan Uzman 01.10.2013 2167242695 EceSeda.YASAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211235, 602007
Yusuf Yılmaz Uzman 16.10.2014 2167242695 Yusuf.YILMAZ2@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 207711,601606,304600
Berna Selem Arslantaş Yetkili 12.05.2014 2167242695 BernaSelem.ARSLANTAS@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211264,602736
Mehmet Mümtaz Memik Memur 01.11.2017 2167242695 MehmetMumtaz.MEMIK@vakifbank.com.tr - -
Nagehan Gerçeker Uzman Yardımcısı 04.10.2018 2167242695 Nagehan.GERCEKER@vakifbank.com.tr - -
Selda Kuleci Uzman Yardımcısı 27.09.2021 2167242695 Selda.KULECI@vakifbank.com.tr -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058317
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1773
En Düşük
18,1333
18:0518,1309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.026,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.026,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|89.109.948
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1604
|18,1773
|% 0,20
|
|Euro
|18,1114
|18,1309
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,4026
|21,5100
|% 0,35
|
|Frank
|18,7759
|18,8890
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8207
|4,8449
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|5,13
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.862
|6.921
|6,00
|
|Yarım
|3.343
|3.384
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem