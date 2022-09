***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılm 100.000.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş. İMALAT SANAYİİ 1.005.841.568,21 99.892.376,29 TRY 9,93 İŞTİRAKİZMİR ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. TURİZM 120.000,00 6.000,00 TRY 5,00 İŞTİRAKTAKSİM OTELCİLİK A.Ş. TURİZM 350.000.000,00 178.503.500,00 TRY 51,00 BAĞLI ORTAKLIKBANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER TİCARİ 177.492.990,00 8.430.932,92 TRY 4,75 İŞTİRAKKKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş DİĞER TİCARİ 7.425.000,00 675.000,00 TRY 9,09 İŞTİRAKKREDİ GARANTİ FONU A.Ş. DİĞER MALİ 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,49 İŞTİRAKVAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 600.000.000,00 372.273.588,43 TRY 62,05 BAĞLI ORTAKLIKVAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş. DİĞER TİCARİ 100.000.000,00 86.972.334,03 TRY 86,97 BAĞLI ORTAKLIKVAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DİĞER MALİ 30.000.000,00 10.132.457,65 TRY 33,77 BAĞLI ORTAKLIKVAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 1.145.000.000,00 560.515.753,78 TRY 48,95 BAĞLI ORTAKLIKVAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 250.000.000,00 248.125.000,00 TRY 99,25 BAĞLI ORTAKLIKVAKIF FAKTORİNG A.Ş. DİĞER MALİ 450.000.000,00 352.767.857,00 TRY 78,39 BAĞLI ORTAKLIKGÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. DİĞER TİCARİ 30.000.000,00 21.059,27 TRY 0,07 İŞTİRAKVAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. DİĞER TİCARİ 60.000.000,00 58.285.740,00 TRY 97,14 BAĞLI ORTAKLIKVAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş. ENERJİ 85.000.223,35 55.675.000,00 TRY 65,50 BAĞLI ORTAKLIKTÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI AŞ DİĞER TİCARİ 50.000.000,00 1.500.000,00 TRY 3,0 İŞTİRAKJCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ DİĞER TİCARİ 30.000.000,00 856.770,00 TRY 2,86 İŞTİRAKBİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ DİĞER TİCARİ 340.000.000,00 113.322.000,00 TRY 33,33 İŞTİRAKBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞ DİĞER MALİ 50.000.000,00 4.166.670,00 TRY 8,33 İŞTİRAKVAKIF ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ DİĞER TİCARİ 100.000.000,00 100.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059099BIST