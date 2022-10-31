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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.10.2022 17:37
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.11.2005 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası / Yıldız Pazar
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 01.11.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 05.12.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil ( İrlanda Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 19.09.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 14.12.2017 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil 30.01.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 28.03.2019 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurt Dışı) 05.02.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 16.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 13.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 11.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 25.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Orta Vadeli Tahvil Programı 5000000000 USD Yurtdışı 30.12.2021 30.12.2022 Yurtdışı Satış
Bono ve/veya Tahvil 30000000000 TRY Yurtiçi 23.06.2022 23.06.2023 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı 3000000000 TRY Yurtiçi 13.10.2022 13.10.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075331


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 180,40 330.168.671 % 10,00  
KRGYO 8,69 94.494.174 % 10,00  
AKCNS 48,40 61.113.948 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.910.095 % 10,00  
EDATA 22,24 75.430.647 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5646 18,5908 % -0,08  
Euro 18,3277 18,3843 % -0,10  
Sterlin 21,2849 21,3916 % 0,12  
Frank 18,5087 18,6202 % 0,10  
Riyal 4,9331 4,9578 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.647 13,35  
Altın Gr. 985 985 7,83  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.621 6.690 39,00  
Yarım 3.226 3.271 22,00  
Çeyrek 1.618 1.634 10,00  
Gümüş.Ons 19,59 19,64 0,45  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,27  
B. Petrol 94,53 94,53 1,72  
Seans Raporu 18:05
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