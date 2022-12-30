***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2022 15:30
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.11.2005 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası / Yıldız Pazar
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 01.11.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 05.12.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 16.09.2021 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 08.12.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 19.09.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 14.12.2017 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil 30.01.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 28.03.2019 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurt Dışı) 05.02.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 11.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 25.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 15.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 13.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091494
BIST