***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2023 12:18
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Tahan Başkan 28.08.2019 2167242695 Ali.TAHAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme 206963, 701118,601470
Zeynep Nihan Dincel Müdür 28.08.2019 2167242695 ZeynepNihan.DINCEL@vakifbank.com.tr
Ece Seda Yasan Uzman 01.10.2013 2167242695 EceSeda.YASAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211235, 602007
Berna Selem Arslantaş Yetkili 12.05.2014 2167242695 BernaSelem.ARSLANTAS@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211264,602736
Mehmet Mümtaz Memik Yetkili Yardımcısı 01.11.2017 2167242695 MehmetMumtaz.MEMIK@vakifbank.com.tr - -
Nagehan Gerçeker Uzman 04.10.2018 2167242695 Nagehan.GERCEKER@vakifbank.com.tr - -
Selda Kuleci Uzman Yardımcısı 27.09.2021 2167242695 Selda.KULECI@vakifbank.com.tr -
Murat Hallaç Müdür Yardımcısı 07.11.2022 2167242694 murat.hallac@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 917935, 918002
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.11.2005 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası / Yıldız Pazar
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 01.11.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 05.12.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 16.09.2021 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 08.12.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 19.09.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 14.12.2017 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil 30.01.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 28.03.2019 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurt Dışı) 05.02.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 10.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 24.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 14.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 14.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1075058639.562 TRY 15,12 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 390264578.716 TRY 5,49 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
C Nama 1,00 TRY 404080059.095 TRY 5,68 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
D Nama 1,00 TRY 8046518245.165 TRY 73,71 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130146
BIST