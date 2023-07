***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Tahan Başkan 28.08.2019 2167242695 Ali.TAHAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme 206963, 701118,601470Zeynep Nihan Dincel Müdür 28.08.2019 2167242695 ZeynepNihan.DINCEL@vakifbank.com.trEce Seda Yasan Yılmaz Müdür Yardımcısı 01.10.2013 2167242695 EceSeda.YASAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211235, 602007Murat Hallaç Müdür Yardımcısı 07.11.2022 2167242694 murat.hallac@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 917935, 918002Berna Selem Arslantaş Üst Yetkili 12.05.2014 2167242695 BernaSelem.ARSLANTAS@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211264,602736Mehmet Mümtaz Memik Yetkili Yardımcısı 01.11.2017 2167242695 MehmetMumtaz.MEMIK@vakifbank.com.tr - -Nagehan Gerçeker Uzman 04.10.2018 2167242695 Nagehan.GERCEKER@vakifbank.com.tr - -Selda Kuleci Uzman Yardımcısı 27.09.2021 2167242695 Selda.KULECI@vakifbank.com.tr -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 1075058639.562 TRY 10,84 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 390264578.716 TRY 3,94 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorC Nama 1,00 TRY 404080059.095 TRY 4,08 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorD Nama 1,00 TRY 8046518245.165 TRY 81,14 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168445BIST