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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.07.2023 10:48
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Tahan Başkan 28.08.2019 2167242695 Ali.TAHAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme 206963, 701118,601470
Zeynep Nihan Dincel Müdür 28.08.2019 2167242695 ZeynepNihan.DINCEL@vakifbank.com.tr
Ece Seda Yasan Yılmaz Müdür Yardımcısı 01.10.2013 2167242695 EceSeda.YASAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211235, 602007
Murat Hallaç Müdür Yardımcısı 07.11.2022 2167242694 murat.hallac@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 917935, 918002
Berna Selem Arslantaş Üst Yetkili 12.05.2014 2167242695 BernaSelem.ARSLANTAS@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211264,602736
Mehmet Mümtaz Memik Yetkili Yardımcısı 01.11.2017 2167242695 MehmetMumtaz.MEMIK@vakifbank.com.tr - -
Nagehan Gerçeker Uzman 04.10.2018 2167242695 Nagehan.GERCEKER@vakifbank.com.tr - -
Selda Kuleci Uzman Yardımcısı 27.09.2021 2167242695 Selda.KULECI@vakifbank.com.tr -

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1075058639.562 TRY 10,84 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 390264578.716 TRY 3,94 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
C Nama 1,00 TRY 404080059.095 TRY 4,08 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
D Nama 1,00 TRY 8046518245.165 TRY 81,14 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168445


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TETMT 323,50 3.011.462 % 10,00  
HKTM 60,50 34.552.704 % 10,00  
ISATR 331.210,10 331.210 % 10,00  
AYCES 200,30 84.768.854 % 9,99  
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Riyal 6,9298 6,9646 % 0,14  
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Altın Ons 1.924 1.925 -0,58  
Altın Gr. 1.613 1.613 0,93  
Cumhuriyet 10.769 10.952 17,00  
Tam 10.386 10.605 -61,00  
Yarım 5.201 5.327 -30,00  
Çeyrek 2.609 2.663 -16,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,09 0,00  
Gümüş Gr. 19,34 19,35 0,02  
B. Petrol 77,78 77,78 -0,69  
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