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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.08.2023 18:54
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Tahan Başkan 28.08.2019 2167242695 Ali.TAHAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme 206963, 701118,601470
Zeynep Nihan Dincel Müdür 28.08.2019 2167242695 ZeynepNihan.DINCEL@vakifbank.com.tr
Ece Seda Yasan Yılmaz Müdür Yardımcısı 01.10.2013 2167242695 EceSeda.YASAN@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211235, 602007
Murat Hallaç Müdür Yardımcısı 07.11.2022 2167242694 murat.hallac@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 917935, 918002
Nagehan Gerçeker Uzman 04.10.2018 2167242695 Nagehan.GERCEKER@vakifbank.com.tr - -
Selda Kuleci Uzman Yardımcısı 27.09.2021 2167242695 Selda.KULECI@vakifbank.com.tr -
Berna Selem Arslantaş Üst Yetkili 12.05.2014 2167242695 BernaSelem.ARSLANTAS@vakifbank.com.tr Düzey 3, Kredi Derecelendirme 211264,602736
Mehmet Mümtaz Memik Yetkili Yardımcısı 01.11.2017 2167242695 MehmetMumtaz.MEMIK@vakifbank.com.tr - -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Murahhas Üye Bankacı 27.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Başkan TSKB AŞ. - YK Üyesi 0 A Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi
MUSTAFA SAYDAM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı 0 A Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi
CEMİL RAGIP ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 13.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomi ve Finans Sisteminden Sorumlu Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı 0 - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek Üyesi
ABDÜLKADİR AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - 0 A Grubu Bağımsız Üye - Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
ADNAN ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 28.10.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi YK Başkan Vekili, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Bakan Yardımcısı 0 B Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek Üyesi - Ücretlend Bağımsız Üye - -
SADIK YAKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - 0 43


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OYLUM 6,49 51.710.816 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.381 11.553 -33,00  
Tam 11.104 11.215 0,00  
Yarım 5.561 5.634 1,00  
Çeyrek 2.780 2.817 0,00  
Gümüş.Ons 22,69 22,73 0,04  
Gümüş Gr. 19,78 19,79 0,10  
B. Petrol 86,61 86,61 -0,94  
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