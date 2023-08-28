Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.08.2023 18:06
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Genel Müdür Bankacı Başkan, Genel Müdür Yrd. TSKB AŞ - YK üyesi
METİN RECEP ZAFER Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı , JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Faktoring AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
ŞUAYYİP İLBİLGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya) -YK Başkan Vekili
MİKAİL HIDIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
ALAATTİN ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü,Müdür Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
HAZIM AKYOL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Finansal Kiralama AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
FERKAN MERDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıfbank International AG (Avusturya)-Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
ARİF ÇOKÇETİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan KKB Kredi Kayıt Bürosu AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Garanti Fonu AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
KADİR KARATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Taksim Otelcilik - Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA TURAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189978


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.942
Değişim :  2,92% |  225,06
Açılış :  7.837  
Önceki Kapanış :  7.717  
En Düşük
7.837 En Yüksek
8.009
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 44,66 917.560.377 % 10,00  
YAPRK 140,80 123.573.021 % 10,00  
YYLGD 23,10 533.561.467 % 10,00  
ALMAD 9,02 166.590.423 % 10,00  
GOKNR 30,14 358.640.725 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,3834 26,5499 % 0,06  
Euro 28,3174 29,0501 % 1,53  
Sterlin 33,3468 33,5141 % 0,24  
Frank 29,9176 30,0978 % 0,07  
Riyal 7,0574 7,0928 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.920 4,59  
Altın Gr. 1.641 1.641 7,37  
Cumhuriyet 11.213 11.383 -86,00  
Tam 10.981 11.111 10,00  
Yarım 5.508 5.577 5,00  
Çeyrek 2.745 2.788 2,00  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 0,04  
Gümüş Gr. 20,74 20,76 0,09  
B. Petrol 83,83 83,83 -0,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru