***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 18.11.2005 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası / Yıldız PazarTahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 01.11.2012 İngiltere Londra Borsası -Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 05.12.2012 İngiltere Londra Borsası -Tahvil (Yurt Dışı) 16.09.2021 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurt Dışı) 08.12.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 19.09.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 14.12.2017 İrlanda İrlanda BorsasıTahvil 30.01.2018 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurt Dışı) 28.03.2019 İrlanda İrlanda BorsasıTahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurt Dışı) 05.02.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 10.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 17.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 14.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 12.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 1075058639.562 TRY 10,84 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 390261799.28 TRY 3,94 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorC Nama 1,00 TRY 404071930.363 TRY 4,07 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorD Nama 1,00 TRY 8046529153.333 TRY 81,15 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230118BIST