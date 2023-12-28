***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.12.2023 16:47
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.11.2005 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası / Yıldız Pazar
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 01.11.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 05.12.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 16.09.2021 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 08.12.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 19.09.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 14.12.2017 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil 30.01.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 28.03.2019 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurt Dışı) 05.02.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 10.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 17.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 14.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 12.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1075058639.562 TRY 10,84 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 390261799.28 TRY 3,94 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
C Nama 1,00 TRY 404071930.363 TRY 4,07 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
D Nama 1,00 TRY 8046529153.333 TRY 81,15 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230118
BIST