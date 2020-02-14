GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

14.02.2020 18:35
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/02/2020
Karar Sayısı
93435
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                       SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR                                                                                                       TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ                    
                            GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
                    31.12.2019 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Dipnotlar tarafımızca incelenmiş olup,
 
                    Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
                    Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Bankanın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
 
                    Kabul ve beyan ederiz.
 
 
 
 
                    Şahap KAVCIOĞLU                                                     Serdar TUNÇBİLEK                                    Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve                                           Yönetim Kurulu ve          
           Denetim Komitesi Uyesi                                               Denetim Komitesi Uyesi
 
 
 
 
 
 
  Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH                Şuayyip İLBİLGİ                         Korhan TURGUT   
   Genel Müdür ve Yönetim           Genel Müdür Yardımcısı              Genel Muhasebe ve  Kurulu Murahhas Üyesi                                                                     Mali İşler Başkanı                                          
  
   
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819229


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.151
Değişim :  -0,32% |  -389,09
Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.541  
En Yüksek
121.581 En Düşük
120.049
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,88 693.205.377 % 20,00  
TLMAN 14,07 45.421.913 % 19,95  
AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.470.932 % 14,86  
ARDYZ 18,00 432.876.482 % 13,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8615 7,9009 % 0,01  
Frank 6,1355 6,1725 % -0,16  
Riyal 1,6080 1,6160 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.583 5,97  
Altın Gr. 308 308 1,30  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,73 17,77 0,11  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,02  
B. Petrol 56,98 56,98 0,64  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru