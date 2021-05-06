***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/05/2021Karar Sayısı94614Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİGEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI31.03.2021 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Dipnotlar tarafımızca incelenmiş olup,Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve raporlardaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Bankanın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,Kabul ve beyan ederiz.Serdar TUNÇBİLEK Dilek YÜKSELYönetim Kurulu ve Denetim Yönetim Kurulu ve DenetimKomitesi Üyesi Komitesi ÜyesiAbdi Serdar ÜSTÜNSALİH Şuayyip İLBİLGİ Korhan TURGUTGenel Müdür ve Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Genel Muhasebe ve Kurulu Murahhas Üyesi Mali İşler Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935062BIST