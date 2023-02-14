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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

14.02.2023 18:50
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/02/2023
Karar Sayısı
97004
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                               SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR                                                                                                       TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ                    
                            GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
            31.12.2022 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Dipnotlar tarafımızca incelenmiş olup,
 
                    Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
                    Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Bankanın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
 
                    Kabul ve beyan ederiz.
 
 
 
 
                       Abdülkadir AKSU                                                   Sadık YAKUT
         Yönetim Kurulu ve Denetim                               Yönetim Kurulu ve Denetim 
                    Komitesi Üyesi                                                   Komitesi Üyesi
 
 
 
 
 
 
 
Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH                  Şuayyip İLBİLGİ                Korhan TURGUT   
  Genel Müdür ve Yönetim            Genel Müdür Yardımcısı      Genel Muhasebe ve    Kurulu Murahhas Üyesi                                                               Mali İşler Başkanı                                          
  
   
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113218


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AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
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Riyal 5,0063 5,0314 % -0,01  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 1,41  
Altın Gr. 1.123 1.123 -0,03  
Cumhuriyet 7.633 7.748 42,00  
Tam 7.633 7.711 31,00  
Yarım 3.729 3.773 15,00  
Çeyrek 1.865 1.887 8,00  
Gümüş.Ons 21,88 21,92 -0,08  
Gümüş Gr. 13,25 13,27 -0,05  
B. Petrol 85,63 85,63 -0,98  
Seans Raporu 10:42
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