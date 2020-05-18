***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/05/2020Karar Sayısı93695Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİGEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI31.03.2020 dönemine ait Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotlar tarafımızca incelenmiş olup,Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Bankanın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,Kabul ve beyan ederiz.Şahap KAVCIOĞLU Serdar TUNÇBİLEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu veDenetim Komitesi Uyesi Denetim Komitesi UyesiAbdi Serdar ÜSTÜNSALİH Şuayyip İLBİLGİ Korhan TURGUTGenel Müdür ve Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Genel Muhasebe ve Kurulu Murahhas Üyesi Mali İşler Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845773BIST