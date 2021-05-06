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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.05.2021 23:47



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2021
Karar Sayısı
94614
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                           SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR                                                                                                       TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ                    
                            GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
                    31.03.2021 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Dipnotlar tarafımızca incelenmiş olup,
 
                    Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
                    Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve raporlardaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Bankanın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
 
                    Kabul ve beyan ederiz.
 
 
 
 
             Serdar TUNÇBİLEK                                              Dilek YÜKSEL
   Yönetim Kurulu ve Denetim                             Yönetim Kurulu ve Denetim 
             Komitesi Üyesi                                                 Komitesi Üyesi
 
 
 
 
 
  Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH                Şuayyip İLBİLGİ                         Korhan TURGUT   
   Genel Müdür ve Yönetim           Genel Müdür Yardımcısı              Genel Muhasebe ve  Kurulu Murahhas Üyesi                                                                     Mali İşler Başkanı                                           
  
   
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935097


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Altın Gr. 483 483 5,79  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,27 27,29 -0,04  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 -0,01  
B. Petrol 68,25 68,25 0,02  
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